Basketbols
Šodien 07:52
Porziņģim 13 punkti "Hawks" uzvarā pār "Pelicans"
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien guva 13 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" ar 117:100 (37:26, 28:27, 24:13, 28:34) pārspēja Ņūorleānas "Pelicans" komandu.
Porziņģis laukumā pavadītajā 21 minūtē un 45 sekundēs realizēja četrus no astoņiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem, bet neiemeta nevienu no trim divpunktu metieniem. Viņa kontā bija arī trīs atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, viens bloķēts metiens un divas piezīmes.
"Hawks" rindās rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Zakarī Rizašē, bet 19 punktus pievienoja Džeilens Džonsons. "Pelicans" komandā rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Zaions Viljamsons, bet 21 punktu pievienoja Džordans Pūls. "Hawks" ar 18 uzvarām 39 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē.