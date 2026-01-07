Patrīcija Eiduka: "Man ir jābūt priecīgai un apmierinātai ar rezultātiem"
Latvijas vadošā distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka ir apmierināta ar parādīto sniegumu šī gada "Tour de Ski", īpaši pirmajā un pēdējā posmā, vēsta sportistes komanda.
Jau vēstīts, ka pagājušās nedēļas nogalē Itālijā pēdējā posmā Eiduka ierindojās 11. pozīcijā, bet kopvērtējumā izcīnīja 23. vietu. Eiduka atzīst, ka rezultāts nav tik augsts kā pirms dažiem gadiem, tomēr, ja salīdzina ar to, kā viņa jutusies pirms gada, tad šāds tūres noslēgums esot labs.
"Pirms "Tour de Ski" jau sapratu, ka šoreiz šī nebūs mana tūre, kurā cīnīšos par augstām vietām kopvērtējumā," pēc atgriešanās Latvijā norādīja slēpotāja. "Taču, ja salīdzina, cik slikti jutos vēl pirms gada, tad man ir jābūt priecīgai un apmierinātai ar rezultātiem, it īpaši, ka varēju nobraukt līdz beigām."
Tāpat Eiduka norādīja, ka esot ļoti priecīga arī par pirmo posmu, kur sprinta kvalifikācijā izdevās sasniegt karjeras rekordu - 12. vietu, bet vēlāk sacensībās 16. vietu, kā arī apmierināta ar noslēdzošo posmu, kur izdevās izcīnīt 11. vietu grūtajā kalnā. "Izlaižot vienu gadu, bija jau aizmirsies, cik smags ir šis pēdējais posms pret šo kalnu," atminējās Eiduka.
Tikmēr pārējos posmos sportiste esot jutusies labi, taču pieļāvusi kļūdas un arī veiksme neesot bijusi sabiedrotā.
"Piecu kilometru masu startā neizdevās sevi pierādīt, jo nepaveicās ar braucienu, kurš bija lēnākais no visiem," sacīja Eiduka. "Klasikā esmu sapratusi arī savas taktiskās kļūdas, kuras, cerams, izdosies izlabot uz nākamajiem klasikas posmiem. Klasikas posmi nebija slikti, bet gribējās labāk nostartēt."
Eiduka līdz olimpiskajām spēlēm plāno startēt nākamajos divos Pasaules kausa posmos janvārī Vācijā un Šveicē.