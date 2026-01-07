Rūdolfs Balcers gūst desmitos vārtus sezonā uzvarā Šveicē
Latvijas uzbrucējs Rūdolfs Balcers otrdien Šveices augstākās hokeja līgas (NL) spēlē izcēlās ar precīzu metienu, palīdzot Cīrihes "Lions" vienībai pārspēt Emīla Veckaktiņa pārstāvēto "Ajoie".
"Lions" viesos bija pārāki ar 5:3 (4:0, 0:2, 1:1). Balcers pirmās trešdaļas vidū guva savas komandas otros vārtus, panākot 2:0.
Video: Rūdolfs Balcers gūst vārtus. pic.twitter.com/NQapRLeL94— zemledus (@zemledus) January 6, 2026
"Lions" latviešu uzbrucējs laukumā bija 14 un 34 sekundes, kuru laikā izpildīja divus metienus pa vārtiem, bloķēja divus metienus un nopelnīja pozitīvu lietderības koeficientu +1. Tikmēr Veckaktiņs spēlēja desmit minūtes un 30 sekundes, statistikas ailītēs neatzīmējoties.
Šosezon Balcers 20 spēlēs guvis desmit vārtus un atdevis piecas rezultatīvas piespēles, bet Veckaktiņš 28 mačos ticis pie viena (0+1) punkta.
Citās spēlēs zaudējumus piedzīvoja uzbrucēja Denisa Smirnova pārstāvētā "Kloten", kas savā laukumā ar 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) piekāpās "Bern", Oskara Lapinska pārstāvētā Langnavas "Tigers", kas viesos ar 3:4 (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā zaudēja "Fribourg-Gotteron", un Rapersvilas-Jonas "Lakers", kas bez Ivara Punnenova vārtos izbraukumā ar 1:3 (0:0, 0:0, 1:3) atzina Ženēvas "Servette" pārākumu. No latviešu pārstāvētajām vienībām turnīra tabulā visaugstāk "Lions", kas atrodas sestajā vietā.
Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva Cīrihes "Lions" vienība, kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Lausanne" komandu.