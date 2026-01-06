Londonas "Chelsea" izraugās jaunu galveno treneri, kuram piešķir ilgtermiņa līgumu
Par Anglijas futbola premjerlīgas kluba Londonas "Chelsea" galveno treneri iecelts pašmāju speciālists Līams Rosinjors, otrdien pavēstīja komanda.
Līgums ar 41 gadu veco angli noslēgts uz sešiem gadiem. Pēdējo pusotru sezonu Rosinjors vadīja Francijas klubu "Strasbourg", palīdzot tam pagājušajā sezonā ieņemt septīto vietu "Ligue 1" čempionātā un kvalificēties UEFA Konferences līgai. Jāpiebilst, ka "Strasbourg" īpašnieki ir tie paši, kam pieder vairākums Londonas "Chelsea".
Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Liam Rosenior as head coach of the men’s team.— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2026
Pirms pievienošanās Strasbūras komandai 2024. gada vasarā Rosinjors gandrīz divas sezonas vadīja Anglijas pēc spēka otrās līgas - "Championship" - klubu "Hull City", kā arī neilgu laiku bija "Derby County" pagaidu galvenais treneris.
"Līams Rosinjors ir parādījis, ka var veidot komandas ar skaidru spēles stilu, vienlaikus izvirzot augstākos standartus gan laukumā, gan ārpus tā," teikts "Chelsea" paziņojumā. "Lai gan uzmanība joprojām tiks pievērsta spēlētāju attīstībai, kluba cerības un ambīcijas paliek visaugstākās."
Jau ziņots, ka gada pirmajā dienā "Chelsea" no galvenā trenera amata atbrīvoja itāliešu speciālistu Enzo Maresku. Mareska pie Londonas komandas stūres stājās 2024. gada vasarā. Viņa vadībā "Chelsea" premjerlīgā izcīnīja ceturto vietu, uzvarēja UEFA Konferences līgā un Klubu Pasaules kausā. Premjerlīgā "Chelsea" šobrīd ir piektā, bet UEFA Čempionu līgas pamatturnīrā ieņem 13. pozīciju. No pēdējām astoņām premjerlīgas spēlēm londonieši uzvarējuši tikai vienā.