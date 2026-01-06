Durants iemet uzvaras metienu pret bijušo komandu; čempioniem smaga sagrāve pret necilajiem "Hornets"
Hjūstonas "Rockets" zvaigzne Kevins Durants pirmdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā ar realizētu tālmetienu 1,1 sekundi pirms finālsvilpes nodrošināja savai komandai uzvaru pār savu bijušo vienību Fīniksas "Suns".
Visu laiku astotais rezultatīvākais NBA spēlētājs Durents kopumā guva 26 punktus, bet "Rockets" svinēja uzvaru savā laukumā ar 100:97 (25:29, 29:31, 24:18, 22:19). Zīmīgi, ka pirms šīs sezonas Durants tika aizmainīts no "Suns" uz "Rockets". Vēl pa 17 punktiem mājinieku rindās guva Džabari Smits jaunākais un Eimens Tompsons, bet "Suns" rindās ar 27 punktiem izcēlās Devins Bukers.
Citā mačā Tairīss Maksijs nespēja realizēt pēdējo sekunžu metienus pamatlaikā un papildlaikā, viņa pārstāvētajai Filadelfijas "76ers" savā laukumā ar 124:125 (26:29, 32:29, 35:29, 27:33, 4:5) pagarinājumā piekāpjoties Denveras "Nuggets", kas maču aizvadīja septiņiem vadošiem spēlētājiem, ieskaitot Nikolu Jokiču, Džamalu Mareju, Jonu Valančūnu un citus nominālos līderus. Uzvarētāju sastāvā 29 punktus guva Džeilens Pikets, bet 24 - Peitons Vatsons. "76ers" rindās rezultatīvākais ar 32+10 bija Žoels Embīds, bet 28 punktus guva Maksijs.
Vēl vienā mačā negaidītu sagrāvi piedzīvoja līgas līdervienība Oklahomasitijas "Thunder", kas savā laukumā ar 97:124 (33:33, 17:34, 21:32, 26:25) atzina Šarlotas "Hornets" pārākumu. Mājiniekiem šis bija smagākais zaudējums sezonā un pirmā reize, kad neizdevās gūt vismaz 100 punktus.
"Hornets" sastāvā 28 punktus guva Brendons Millers, 23 punktus pievienoja Kons Knepels, bet ar 17 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām izcēlās Mailss Bridžess. Mājiniekus no sagrāves neglāba Šeja Gildžesa-Aleksandra 21 punkts, kurš ne bez pūlēm spēja turpināt savu iespaidīgo vismaz 20 gūto punktu sēriju, pagarinot to līdz 109 mačiem, un Džeilena Viljamsa 16 gūtie punkti.