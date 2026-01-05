Ostapenko Brisbenas "WTA 500" turnīra otrajā kārtā spēlēs ar rumānieti Kirsteu
Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko Brisbenas "WTA 500" turnīra otrajā kārtā otrdien spēkosies ar Rumānijas tenisisti Soranu Kirsteu.
Mačs sāksies plkst. 7.30 pēc Latvijas laika. Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 23. vietā, turnīrā izsēta ar 14. numuru un bija brīva no pirmās kārtas mača.
Tikmēr Kirstea WTA rangā ierindojas 41. pozīcijā un pirmās kārtas mačā ar 6-3, 6-1 pārspēja krievieti Anastasiju Pavļučenkovu (WTA 47.).
Abas tenisistes kortā tikušās sešas reizes, no kurām četrās pārāka bijusi Ostapenko. Pēdējā duelī, kas tika aizvadīts pagājušās sezonas izskaņā, Ostapenko izstājās otrajā setā, kad bija iedzinējos ar 0-6, 1-2.
Ostapenko Brisbenā spēlēs ceturto reizi. Pērn viņa arī bija brīva no pirmās kārtas un piedzīvoja zaudējumu otrajā kārtā, bet 2024. gadā viņa aizcīnījās līdz ceturtdaļfinālam. Kirstea Brisbenā spēlējusi četras reizes, nevienā no tām nesasniedzot vairāk par otro kārtu.
Uzvarētāja trešajā kārtā spēkosies ar ranga līderi baltkrievieti Arinu Sabaļenku vai Kristinu Buksu no Spānijas (WTA 50.).
Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sji Brisbenā startē arī dubultspēļu sacensībās. Ar pirmo numuru izsētais Latvijas un Taivānas duets pirmdien ar pirmās kārtas mačā ar 6-1, 6-4 pārspēja austrālieti Olīviju Gadeki un slovākieti Terēzu Mihailovu.Turnīrs Brisbenā norisināsies cietā seguma kortos.