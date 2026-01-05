Tāds fināla pāris vēl nav bijis! Par junioru pasaules čempionāta zeltu cīnīsies Latviju uzvarējusī Zviedrija
Zviedrijas un Čehijas vīriešu U-20 hokeja izlases svētdien nodrošināja vietu ASV notiekošā pasaules junioru čempionāta finālā.
Zviedrija pusfinālā ar rezultātu 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Somiju. Pēcspēles metienos astotajā kārtā uzvaru zviedriem nodrošināja Antons Frondels, kurš ar savu pirmo metienu trāpīja pa vārtu stabiņu.
Pamatlaikā zviedriem ar gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli atzīmējās Ivars Stēnbergs un Edijs Jenborjs, tāpat vārtus guva Līnuss Ēriksons. Somiem vārtus guva Jona Sārelainens, Jaspers Kuhta un Ate Joki.
Čehija savukārt ar 6:4 (1:1, 2:1, 3:2) uzvarēja Kanādu. Uzvaras vārtus guva Tomass Poletins 74 sekundes pirms pamatlaika beigām, bet pēc tam ripu tukšos vārtos iemeta Vojtehs Čiharžs. Ar diviem vārtiem atzīmējās Čiharžs, bet pa reizei kanādiešus pārspēja arī Maksimilians Karens, Adams Benāks un Adans Titlbahs. Kanādai vārtus guva Tidžs Iginla, Zeins Parehs, Porters Mārtons un Kols Rešnijs.
Abām finālistēm ir pa diviem tituliem. Čehija uzvarēja 2000. un 2001. gadā, bet Zviedrija 1981. un 2012. gadā. Zviedrija pēdējo reizi par titulu cīnījās 2024. gadā, kad finālmačā zaudēja ASV. Čehija nav bijusi šī turnīra finālā kopš 2001. gada. Zviedrijas un Čehijas duelis junioru pasaules čempionāta fināla vēsturē vēl nekad nav bijis, savukārt Eiropas valstu izšķirošais duelis norit pirmo reizi desmit gadu laikā.
Fināls sāksies otrdien plkst. 3.30 pēc Latvijas laika, bet spēle par bronzu sāksies četras stundas agrāk. Latvijas juniori ceturtdaļfinālā zaudēja zviedriem un meistarsacīkstes noslēdza septītajā vietā, kas ir tās atkārtoti augstākais sasniegums.