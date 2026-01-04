Maroka un Kamerūna iekļūst Āfrikas Nāciju kausa ceturtdaļfinālā
Marokas un Kamerūnas vīriešu futbola izlases svētdien sasniedza Āfrikas Nāciju kausa ceturtdaļfinālu, astotdaļfinālā pieveicot attiecīgi Tanzāniju un DĀR.
Astotdaļfinālā Marokas futbolisti ar 1:0 (0:0) pārspēja Tanzāniju. Marokas izlase guva vārtus jau pirmajā puslaikā, taču Ismaela Saibari precīzais sitiens netika ieskaitīts aizmugures dēļ. Otrajā puslaikā pēc spēlētām 20 minūtēm Maroku vadībā izvirzīja Brahims Diass, kurš pārspēja pretinieku vārtsargu ar sitienu no šaura leņķa.
Vēlāk par Marokas pretinieci ceturtdaļfinālā kļuva Kamerūnas vienība, kas astotdaļfināla cīņā ar 2:1 (1:0) bija pārāka pār Dienvidāfrikas Republikas (DĀR) futbolistiem. Tuvojoties pirmā puslaika izskaņai, Kamerūnas labā 1:0 panāca Žuniors Čamadū, bet otrā puslaika ievadā pārsvaru dubultoja Kristians Kofanē. DĀR vienīgos vārtus mačā guva tikai 88. minūtē, kad Kamerūnas vārtos bumbu raidīja Evidenss Makgopa.
Pārējos astotdaļfinālos tiksies Ēģipte ar Beninu, Kotdivuāra ar Burkinafaso, Alžīrija ar Kongo DR un Nigērija ar Mozambiku.
Jau ziņots, ka sestdien astotdaļfinālā Senegāla ar rezultātu 3:1 pārspēja Sudānu, bet par senegāliešu pretinieci ceturtdaļfinālā kļuva Mali, kas pamatlaikā cīnījās neizšķirti 1:1 (0:0) ar Tunisiju, papildlaikā vārti netika gūti, bet pēcspēles 11 metru sitienu sērijā ar 3:2 pārāki bija Mali futbolisti.
Turnīrā piedalās 24 komandas, kas sadalītas sešās grupās pa četrām katrā, astotdaļfinālu sasniedzot katras grupas divām labākajām komandām, kā arī četrām labākajām trešo vietu ieguvējām.
Āfrikas Nāciju kausa izcīņa tiek aizvadīta jau 35. reizi. 2024. gadā par uzvarētāju kļuva Kotdivuāras izlase, kas finālā ar 2:1 apspēlēja Nigēriju, trešo reizi vēsturē triumfējot turnīrā.
Titulētākā Āfrikas Nāciju kausa izcīņas komanda ir Ēģipte, kas triumfējusi septiņas reizes.