Artūrs Strautiņš
Basketbols
Vakar 23:22
Artūrs Strautiņš ar 19 punktiem sekmē "Derthona" uzvaru Itālijas A sērijas spēlē
Latvijas basketbolists Artūrs Strautiņš svētdien Itālijas A sērijas mačā guva 19 punktus un palīdzēja Tortonas "Derthona" izcīnīt panākumu. Tortonas komanda izbraukumā ar 85:79 (19:27, 27:17, 16:18, 23:17) uzvarēja "Cantu" basketbolistus.
Strautiņš spēlēja 26 minūtes un realizēja trīs no četriem divu punktu metieniem, trīs no četriem tālmetieniem un četrus no pieciem soda metieniem. Viņa kontā arī piecas atlēkušās bumbas, divas kļūdas, divas pārtvertas bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena piezīme un septiņi izprovocēti sodi, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu 29 un +/- rādītāju +11.
Latvijas basketbolists bija rezultatīvākais starp uzvarētājiem, kamēr vēl 14 punktus iekrāja Kristiāns Vitals. Mājinieku rindās ar 23 punktiem izcēlās Džordano Bortolani, bet pie 19 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm tika Ēriks Grīns.
Derthona" ar desmit uzvarām 14 spēlēs turnīra tabulā ierindojas trešajā pozīcijā.