Haralds Egle rezultatīvi piespēlē "Energie" uzvarētajā Čehijas ekstralīgas spēlē
Latvijas uzbrucējs Haralds Egle svētdien Čehijas hokeja ekstralīgas mačā tika pie rezultatīvas piespēles, viņa, Jāņa Jaka un Roberta Mamčica pārstāvētajai Karlovi Varu "Energie" izcīnot uzvaru. "Energie" viesos ar 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) pārspēja Brno "Kometa".
Egle tika pie rezultatīvas piespēles otrā perioda ievadā, kad pēc viņa piespēles neizšķirtu 2:2 panāca Mateo Koči. Latvijas uzbrucējs šosezon 30 mačos iekrājis 14 (5+9) rezultativitātes punktus.
Viņš šajā mačā uz ledus bija 16 minūtes un 17 sekundes un izcēlās statistikā ar metienu pa vārtiem, divu minūšu noraidījumu, uzvarētiem septiņiem no 14 iemetieniem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Vēl uzvarētāju rindās Jaks spēlēja 22 ar pusi minūtes, trīs reizes meta pa vārtiem, bloķēja divus metienus un noslēdza maču ar neitrālu lietderības koeficientu, bet Mamčics uz ledus pavadītajās 17 minūtēs bloķēja trīs metienus un tika pie negatīva lietderības koeficienta -1.
Kristapa Zīles pārstāvētā Liberecas "Bili Tygrzi" izbraukumā ar 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) pārspēja Hradeckrālovas "Mountfield", Markuss Komuls un Litvīnovas "Verva" viesos ar 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) pagarinājumā zaudēja Triņecas "Ocelārži", Prāgas "Sparta" ar Mārtiņu Dzierkalu sastāvā mājās ar 4:5 (0:2, 1:1, 3:1, 0:1) papildlaikā piekāpās Kladno "Rytirzi", bet Renāra Krastenberga pārstāvētā "Olomouc" viesos ar 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) atzina Česke Budejovices "Motor" pārākumu.
No latviešu pārstāvētajām komandām visaugstāk turnīra tabulā ir "Energie", kas atrodas ceturtajā vietā.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.