Rodions Kurucs palīdz "Baskonia" svinēt uzvaru Spānijas čempionāta spēlē, Kristers Zoriks pieticīgs "Lleida" zaudējumā
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs svētdien Spānijas augstākās līgas (ACB) spēlē guva 11 punktus un palīdzēja Vitorijas "Baskonia" tikt pie panākuma. Baskonia" mājās ar 99:92 (30:20, 21:23, 20:31, 28:18) pārspēja Andoras "Morabanc".
Kurucs spēlēja 22 minūtes un 53 sekundes un realizēja trīs no astoņiem divu punktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un divus no pieciem soda metieniem. Viņa kontā arī sešas atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles, viena kļūda, viena pārtverta bumba, viens bloķēts metiens, trīs piezīmes un četri izprovocēti sodi, tiekot pie +/- rādītāja -7 un efektivitātes koeficienta 13.
Mājinieku rindās rezultatīvākie ar 19 punktiem bija Timotijs Luvavu-Kabarro un Kobi Simonss. Andoras komandā ar 22 punktiem izcēlās Šenons Evanss.
Citā mačā Kristera Zorika pārstāvētā "Lleida" savā laukumā ar 77:87 (13:22, 21:22, 20:13, 23:30) zaudēja "Zaragoza" basketbolistiem. Zoriks laukumā bija tikai četras minūtes, kuru laikā pa grozu nemeta, tika pie divām rezultatīvām piespēlēm, vienas pārtvertas bumbas un noslēdza maču ar +/- rādītāju -1 un efektivitātes koeficientu trīs.
Vēl Spānijas basketbola klasikā Madrides "Real", kuras rindās šosezon spēlējis Gunārs Grīnvalds, mājās ar 100:105 (24:28, 20:20, 31:29, 25:28) piekāpās "Barcelona".
Svētdien Mārča Šteinberga pārstāvētā Manrezas "Baxi" viesosies pie "Valencia".
Turnīra līdere ar 12 uzvarām 14 mačos ir Madrides "Real", Sito Alonso vadītā Mursijas UCAM ar desmit panākumiem ir trešā. "Baskonia" ar astoņām uzvarām 13 spēlēs ir septītā, Artūra Kuruca pārstāvētā Lugo "Rio Breogan" ar sešām uzvarām 14 mačos ir desmitā, "Baxi" ar bilanci 5-8 ir 14. vietā, bet "Lleida" ar pieciem panākumiem un deviņām neveiksmēm ir pozīciju zemāk.
Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempioni kļuva Madrides "Real", kas finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Valencia".