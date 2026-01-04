Jēkaba Kalendas četrinieks Pasaules kausa posmā Vinterbergā ieņem 12. vietu, visu pjedestālu aizņem vācieši
Jēkaba Kalendas pilotētā bobsleja ekipāža svētdien Vinterbergā Pasaules kausa piektā posma četrinieku sacensībās ieņēma dalītu 12. vietu, bet Renārs Grantiņa četrinieks nekvalificējās otrajam braucienam un ierindojās 25. pozīcijā.
Labāko trijniekā iekļuva tikai Vācijas četrinieki. Pirmo vietu ieņēma pirmā brauciena līdera Frančesko Frīdriha ekipāža, kas summā finišēja minūtē un 49,07 sekundēs. Frīdrihs par 0,02 sekundēm pārspēja Johannesu Lohneru, bet Adams Amūrs piekāpās 0,06 sekundes un bija trešais.
Pirmajā braucienā Kalenda ar stūmējiem Arni Bebrišu, Dāvi Kaufmani un Lauri Kaufmani sasniedza 11. labāko laiku. Otrajā braucienā Latvijas četrinieks neuzlaboja rezultātu un, summā zaudējot 0,79 sekundes, dalīja 12. vietu ar Ķīnas ekipāžu.
Savukārt Grantiņš ar stūmējiem Edgaru Unguru, Edgaru Nemmi un Mairi Kļavu pirmajā braucienā sasniedza tikai 25. labāko rezultātu 27 ekipāžu konkurencē un nekvalificējās otrajam braucienam.
Pasaules kausa kopvērtējumā pēc piecām četrinieku ekipāžu sacensībām līderis ar 1095 punktiem ir Lohners, par 45 punktiem apsteidzot Frīdrihu. Kalenda ar 568 punktiem atrodas 12. vietā, bet Grantiņš ar 418 punktiem ir 17. pozīcijā. Junioru ieskaitē latvieši ir attiecīgi otrajā un ceturtajā vietā.
Kalenda pirmajā posmā Kortīnā d'Ampeco bija 17. vietā, Insbrukā bija 12., bet Lillehammeres sacensībās viņam bija 18. un desmitā pozīcija. Grantiņš šajos etapos bija attiecīgi 20., 21., 13. un 12. vietā.
Sestdien divniekos Grantiņš izcīnīja karjerā augstāko 11. vietu, startējot kopā ar Unguru, bet Kalenda ar Dāvi Kaufmani bija 18. pozīcijā.
Šosezon, sportistiem cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, ir paredzēti septiņi Pasaules kausa posmi. Sezonas turpinājumā posmi vēl notiks Sanktmoricā un Altenbergā.