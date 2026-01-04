Japānis Rens Nikaido uzvar trešajā Četru tramplīnu turnejas posmā
Japānas tramplīnlēcējs ar slēpēm Rens Nikaido svētdien Insbrukā uzvarēja Četru tramplīnu turnejas trešajā posmā. Nikaido trešajā posmā padevās 131 un 128 metrus tāli lēcieni, iekrājot 276,5 punktus.
Japānis par 0,5 punktiem pārspēja pirmo divu posmu uzvarētāju slovēni Domenu Prevcu, kuram padevās 129,5 un 128 metrus tāli lēcieni. Prevcs dienu iepriekš kvalifikācijā ierindojās tikai 30. pozīcijā, bet pēc pirmā lēciena bija ceturtais.
Trešais, zaudējot japānim 0,7 punktus, bija austrietis Štefans Embahers. Austrijas tramplīnlēcējs pēc pirmā lēciena dalīja pirmo pozīciju ar Nikaido.
Pērnā gada čempions, austrietis Daniels Čofenigs, šajā posmā bija sestais.
Pēc trīs posmiem kopvērtējumā pirmo pozīciju saglabā Prevcs, par 41,4 punktiem apsteidzot Austrijas pārstāvi Janu Hērlu, bet Embahers iekrājis par 41,7 punktiem mazāk un noslēdz labāko trijnieku.
Četru tramplīnu turnejas noslēdzošais posms 6. janvārī tiks aizvadīts Bišofshofenā.
Iepriekšējā sezonā par Četru tramplīnu turnejas uzvarētāju pirmo reizi karjerā kļuva Austrijas tramplīnlēcējs Daniels Čofenigs.