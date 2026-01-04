Patrīcija Eiduka "Tour de Ski" pēdējā posmā izcīna 11. vietu, uzvar norvēģiete Simpsone-Lāšena
Latvijas sportiste Patrīcija Eiduka svētdien Itālijā distanču slēpošanas seriāla "Tour de Ski" pēdējā no sešiem posmiem izcīnīja 11. vietu. Noslēdzošajā posmā slēpotājas veica desmit kilometrus brīvajā stilā ar kopēju startu, daļai no distances vedot augšup kalnā.
Ātrākā bija norvēģiete Karulīne Simpsone-Lāšena, kura finišu sasniedza pēc 37 minūtēm un 5,3 sekundēm. Viņa par 8,8 sekundēm pārspēja amerikānieti Džesiju Diginsu, bet uzvarētājas tautiete Heidi Venga bija par 14,4 sekundēm lēnāka un noslēdza labāko trijnieku.
Pēc 3,3 kilometru atzīmes Latvijas sportiste bija 15. vietā, bet četrus kilometrus vēlāk viņa bija divas pozīcijas zemāk. Distance turpinājās pret kalnu un Eidukai izdevās vēl uzlabot savu pozīciju, finišējot 11. vietā un piekāpjoties uzvarētājai minūti un 43,6 sekundes.
Vīriešu konkurencē noslēdzošajā posmā ātrākais bija norvēģis Matiss Stenshāgens, kurš finišēja 33 minūtēs un 25,5 sekundēs. Viņš par 6,6 sekundēm pārspēja francūzi Žilu Lapjēru, bet trešais, zaudējot tautietim 20,4 sekundes, bija Emīls Iversens.
"Tour de Ski" kopvērtējumā otro gadu pēc kārtas triumfēja norvēģis Juhanness Klēbo. Viņš kopvērtējumā par 30,1 sekundi bija pārāks pār Stenshāgenu, kamēr minūti un 8,2 sekundes zaudēja vēl viens Norvēģijas pārstāvis Haralds Āmunnsens.
Pagājušajā sezonā ceturto reizi karjerā "Tour de Ski" triumfēja Norvēģijas sportiste Terēze Juheuga, bet vīriešu konkurencē par čempionu kļuva norvēģis Juhanness Klēbo.