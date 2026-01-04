Latvijas kamaniņu braucēji Siguldā Pasaules kausa posmā iekļūst labāko desmitniekā
No Latvijas kamaniņu braucējiem svētdien Siguldā Pasaules kausa ceturtajā posmā labāko rezultātu sasniedza Gints Bērziņš, ieņemot sesto vietu, kamēr Kristers Aparjods un Kaspars Rinks ierindojās attiecīgi septītajā un astotajā pozīcijā.
Trešo uzvaru šosezon izcīnīja vācietis Fēlikss Lohs, kurš abos braucienos bija ātrākais un summā finišēja minūtē un 35,409 sekundēs.
Viņš par 0,081 sekundi pārspēja austrieti Jonasu Milleru, bet uzvarētāja tautietis Makss Langenhans piekāpās 0,99 sekundes un bija trešais.
Bērziņš abu braucienu summā zaudēja 0,449 sekundes, Aparjods piekāpās 0,5 sekundes, bet Rinks bija par 0,531 sekundi lēnāks, latviešiem ieņemot no sestās līdz astotajai vietai.
Arī pēc pirmā brauciena Aparjods, Bērziņš un Rinks ieņēma no sestās līdz astotajai pozīcijai.
Svētdien Pasaules kausa posms noslēgsies ar komandu stafeti, kas sāksies plkst. 14.15. Posmu tiešraidē translē kanālā TV6.
Stafetē līdz šim šosezon vien astoņu izlašu konkurencē Latvija bijusi trešajā un ceturtajā vietā.
Pasaules kausa piektais posms janvārī notiks Vinterbergā, kad noslēgsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.