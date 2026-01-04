Anglijas pārstāvis Lūks Litlers.
Šodien 11:54
Litlers otro gadu pēc kārtas triumfē pasaules čempionātā šautriņu mešanā
Anglijas pārstāvis Lūks Litlers sestdien Londonā 18 gadu vecumā otro gadu pēc kārtas triumfēja pasaules čempionātā šautriņu mešanā.
Finālā pasaules ranga pirmais numurs un turnīra līderis Litlers ar 7-1 sagrāva ar desmito numuru izsēto Nīderlandes pārstāvi Piteru Gērardu van Vēnu.
Litlers par triumfu pasaules meistarsacīkstēs nopelnīja vienu miljonu Lielbritānijas mārciņu.
Anglijas pārstāvis maču noslēdza ar vidēji 106,02 punktiem piegājienā un 16 maksimālajiem 180 punktu gājieniem, bet van Vēna rādītāji bija vidēji 99,94 punkti gājienā un deviņi "maksimumi". Dubultajos sektoros anglis meta ar 46% precizitāti (23/50), bet van Vēns - ar 38% (8/21).
Pasaules čempionātā Latviju pārstāvēja Madars Razma, kurš cīņā par iekļūšanu astotdaļfinālā ar 1-4 piekāpās nīderlandietim van Vēnam.