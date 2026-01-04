"Hawks" bez Porziņģa piedzīvo neveiksmi
Atlantas "Hawks" sestdien bez Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa ierindā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā piedzīvoja zaudējumu.
"Hawks" viesos ar 117:134 (29:35, 41:42, 36:30, 11:27) piekāpās Toronto "Raptors".
Atlantas vienībā rezultatīvākais ar 31 punktu bija Nikeils Aleksandrs-Volkers, Džeilens Džonsons iekrāja 30 punktus, deviņas rezultatīvas piespēles un septiņas bumbas zem groziem, bet vēl 20 punktus un 12 rezultatīvas piespēles pievienoja Daisons Danielss.
Mājinieku uzvaru ar 29 punktiem sekmēja Rovans Aleksandrs Barets un Brendons Ingrems, kurš arī izcīnīja deviņas bumbas zem groziem.
Porziņģis tikai šonedēļ atgriezās laukumā pēc teju mēnesi ilgušas pauzes un divos mačos katrā laukumā bija nedaudz vairāk nekā 17 minūtes. "Hawks" nedēļas nogalē aizvadīja divas spēles divās dienās, un otrajā no tām Porziņģim tika dota atpūta.
"Hawks" ar 17 uzvarām un 20 zaudējumiem Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas desmitajā vietā, kamēr "Raptors" ar bilanci 21-15 ieņem ceturto pozīciju.