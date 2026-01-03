Helmanis gūs astoņus punktus uzvarētā Adrijas līgas spēlē
Latvijas basketbolists Krišs Helmanis sestdien guva astoņus punktus, viņa pārstāvētajai Novo Mesto "Krka" Adrijas līgas mačā ar 77:65 (17:17, 22:18, 19:16, 19:14) pārspējot Podgoricas "Derby".
Helmanis laukumā pavadīja 17 minūtes un 38 sekundes, realizēja četrus no pieciem divpunktu metieniem, izpildīja vienu neprecīzu tālmetienu un trīs neprecīzus soda metienus, izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra vienu bumbu, vienreiz kļūdījās, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes, tika pie sliktākā +/- rādītāja komandā (-5) un iekrāja astoņus efektivitātes koeficienta punktus. Uzvarētājiem 18 punktus guva Suhmails Metons, bet pretiniekiem par punktu vairāk bija Dariusam Džonsonam.
Svētdien Dāvja Bertāna pārstāvētā "Dubai" komanda viesosies pie "Split" vienības. A grupā Bertāna pārstāvētā "Dubai" ar desmit uzvarām desmit spēlēs ir līdere, bet "Krka" ar trīs uzvarām 12 mačos ir sestajā vietā deviņu komandu konkurencē.