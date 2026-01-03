Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs sestdien NHL mačā bija rezervē.
Hokejs
Vakar 23:50
Šilova pārstāvētā "Penguins" NHL mačā pārliecinoši pārspēj "Red Wings"
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs sestdien bija rezervē Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" komanda ar 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) pārspēja Detroitas "Red Wings" un izcīnīja ceturto uzvaru pēc kārtas.
Vārtsargs Stjuarts Skiners šajā mačā atvairīja 11 no 12 metieniem. "Penguins" hokejisti izdarīja 29 metienus pa Kema Talbota sargātajiem vārtiem, bet divas ripas tika mestas jau tukšos mājinieku vārtos.
pēles ceturtajā minūtē viesus vadībā izvirzīja Braiens Rasts, bet divarpus minūtes pirms došanās pārtraukumā savus pirmos vārtus "Penguins" rindās guva Jegors Činahovs. Abos vārtu guvumos asistēja Pārkers Voterspūns.
Piecas minūtes pirms otrā perioda beigām Alekss Debrinkats vienīgo reizi mačā pārspēja Skineru. Pamatlaika pēdējā minūtē pa ripai tukšos "Red Wings" vārtos iemeta Rikards Rakels un Konors Djūars. "Penguins" ar 47 punktiem 40 spēlēs ir septītā Austrumu konferencē, kur "Red Wings" ar 52 punktiem 43 cīņās ir līdere.