Latvijas basketbolists Toms Skuja, aizvadot pirmo spēli pēc pusotra mēneša pauzes, sestdien guva sešus punktus Vācijas bundeslīgas spēlē.
Basketbols
Vakar 23:46
Toms Skuja atgriežas laukumā un gūst sešus punktus komandas uzvarā Vācijas bundeslīgas spēlē
Latvijas basketbolists Toms Skuja, aizvadot pirmo spēli pēc pusotra mēneša pauzes, sestdien guva sešus punktus Vācijas bundeslīgas spēlē, kurā viņa pārstāvētā Ludvigsburgas "Riesen" mājās ar rezultātu 89:73 (20:10, 29:27, 20:16, 20:20) pārspēja Heidelbergas "MLP Academics".
Skuja, kurš kājas augšstilba muskuļa savainojumu guva izlašu pārtraukumā Latvijas valstsvienības treniņa laikā, atgriešanās spēlē 14 minūtēs un 14 sekundēs realizēja vienu no trīs tālmetieniem, vienu no diviem divpunktu metieniem un vienu no sešiem soda metieniem. Viņa kontā bija arī viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba un trīs piezīmes.
Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 21 punktu bija Babakars Sanē, bet pretiniekiem 20 punktus guva Damarajs Horns. "Riesen" ar septiņām uzvarām 13 spēlēs turnīra tabulā atrodas devītajā pozīcijā.