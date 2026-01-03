Futbols

Spānijas trešās līgas mača beigās uz maiņu nāk Šits

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

Latvijas futbola izlases uzbrucējs Dario Šits sestdien Spānijas pēc spēka trešās līgas mačā iesaistījās pēdējās minūtēs, viņa pārstāvētajai Madrides "Atletico" otrajai komandai spēlējot neizšķirti 1:1 (1:0) ar "Tarazona" komandu.

Spānijas trešās līgas mača beigās uz maiņu nāk Šit...

Spēles 37. minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Arnau Ortiss, bet 73. minūtē 1:1 panāca Serhi Armero. Šits laukumā devās 89. minūtē. Ar 34 punktiem 18 spēlēs "Atletico" ir līdere 20 komandu konkurencē. Spāņu futbola zvaigznes Fernando Torresa vadītā Madrides kluba otrā komanda no Itālijas A sērijas kluba "Parma" īrē Šitu uz vienu sezonu.

Tēmas

SpānijaParmaDario Šits

Citi šobrīd lasa