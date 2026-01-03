Futbols
Šodien 22:52
Spānijas trešās līgas mača beigās uz maiņu nāk Šits
Latvijas futbola izlases uzbrucējs Dario Šits sestdien Spānijas pēc spēka trešās līgas mačā iesaistījās pēdējās minūtēs, viņa pārstāvētajai Madrides "Atletico" otrajai komandai spēlējot neizšķirti 1:1 (1:0) ar "Tarazona" komandu.
Spēles 37. minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Arnau Ortiss, bet 73. minūtē 1:1 panāca Serhi Armero. Šits laukumā devās 89. minūtē. Ar 34 punktiem 18 spēlēs "Atletico" ir līdere 20 komandu konkurencē. Spāņu futbola zvaigznes Fernando Torresa vadītā Madrides kluba otrā komanda no Itālijas A sērijas kluba "Parma" īrē Šitu uz vienu sezonu.