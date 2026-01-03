Eidukai "Tour de Ski" sprintā klasiskajā stilā neiekļūst izslēgšanas cīņās
Latvijas sportiste Patrīcija Eiduka sestdien Itālijā distanču slēpošanas seriāla "Tour de Ski" pirmspēdējā, piektajā posmā - sprintā klasiskajā stilā - kvalifikācijā ieņēma 35. vietu un viņai nedaudz pietrūka, lai iekļūtu izslēgšanas cīņās
Eiduka 1,6 kilometru distancē finišēja četrās minūtēs un 1,42 sekundēs. No labāko trīsdesmitnieka, kas kvalificējās izslēgšanas cīņām, latviete atpalika 1,71 sekundi.
"Tour de Ski" turpina 55 slēpotājas, no kurām kvalifikācijā ātrākā bija somiete Jasmi Joensū ar finišu trīs minūtēs un 46,21 sekundē. Joensū bija nepārspēta arī finālā, finišējot trīs minūtēs un 45,75 sekundēs.
Ciešāko konkurenci izrādīja šveiciete Nadīna Fēndriha, kura zaudēja 0,44 sekundes, bet vēl pusotru sekundi vēlāk finišēja zviedriete Juhanna Hagstrēma. Tūres līdere amerikāniete Džesija Diginsa apstājās pusfinālā.
Pirms pēdējā posma Diginsas pārsvars pār vicelīderi Joensū ir viena minūte un 19 sekundes, bet vēl 19 un 20 sekundes atpaliek attiecīgi zviedriete Mūa Ilāra un somiete Johanna Matintalo. Eiduka atpaliek piecas minūtes un 17 sekundes, kas dod 28. vietu.
Vīriešiem finālā uzvarēja norvēģis Junhanness Klēbo, finišējot trīs minūtēs un 21,28 sekundēs. Tikai fotofinišā tika noskaidrots otrās vietas ieguvējs - tas bija francūzis Žils Šapāzs, kurš Klēbo zaudēja 3,11 sekundes un par trīs sekundes simtdaļām bija priekšā zviedram Antonam Grānam.
Klēbo ir līderis kopvērtējumā, un aiz viņa seko vēl trīs norvēģi. Tuvākais sāncensis Lāšs Hāgens atpaliek vienu minūti un 23 sekundes, bet vēl sešas sekundes aiz viņa ir Matiss Stenshāgens.
Svētdien turpat Valdifjemmē, Itālijā, notiks pēdējais posms - desmit kilometru distance, lielāko daļu veicot augšup kalnā.