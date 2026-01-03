Porziņģis izlaidīs "Hawks" otro spēli nedēļas nogalē
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis nepiedalīsies otrajā Atlantas "Hawks" spēlē, kas gaidāma nedēļas nogalē.

"Hawks" svētdien plkst. 2.30 pēc Latvijas laika sāks Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) maču ar Toronto "Raptors". Porziņģis tikai šonedēļ atgriezās laukumā pēc teju mēnesi ilgušas pauzes un divos mačos katrā laukumā bija nedaudz vairāk nekā 17 minūtes. "Hawks" nedēļas nogalē aizvada divas spēles divās dienās, un otrajā no tām Porziņģim tiks dota atpūta.

Porziņģis NBA piedalījies 516 spēlēs un nākamajā mačā kļūs par spēlēm bagātāko latviešu basketbolistu NBA. Tikpat mačus NBA savulaik aizvadīja Andris Biedriņš. "Hawks" ar 17 uzvarām 36 spēlēs ieņem desmito vietu Austrumu konferencē.

Kristaps PorziņģisNBAAtlantas "Hawks"Andris BiedriņšToronto

