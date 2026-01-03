Blumbergs gūst 12 punktus zaudētā Turcijas čempionāta spēlē
Latvijas basketbolists Roberts Blumbergs sestdien guva 12 punktus Turcijas čempionāta spēlē, viņa pārstāvētajai Izmiras "Petkim Spor" ar rezultātu 60:100 (12:22, 21:18, 15:27, 12:33) piekāpjoties Stambulas "Bahcesehir Koleji" komandai.
Blumbergs laukumā bija 26 minūtes un 54 sekundes, realizēja divus no sešiem divpunktu metieniem, divus no septiņiem tālmetieniem un abus divus soda metienus, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pieļāva vienu kļūdu, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi, tika pie negatīva +/- rādītāja (-18) un iekrāja astoņus efektivitātes koeficienta punktus.
Blumbergs bija otrs rezultatīvākais komandā aiz 13 punktus guvušā Davida Efianaji. Uzvarētājiem 22 punktus guva Malači Flins.
Citā spēlē "Trabzonspor" bez Kārļa Šiliņa mājās ar 92:84 uzvarēja Ankaras "Turk Telekom".
Svētdien Rolanda Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" mājās uzņems "Mersin", bet Artūra Žagara pārstāvētā "Fenerbahce" divu Stambulas komandu duelī viesosies pie "Besiktas".
"Fenerbahce" ar 11 uzvarām 13 spēlēs ir trešā, "Trabzonspor" ar deviņiem panākumiem 14 mačos ieņem ceturto vietu, "Anadolu Efes" ar septiņām uzvarām 13 cīņās ir septītā, bet "Petkim Spor" ar piecām uzvarām 14 dueļos ir desmitajā vietā.
Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".