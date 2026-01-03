Latvijas slēpotāja Patrīcija Eiduka.
Citi sporta veidi
Šodien 15:19
Eidukai "Tour de Ski" sprintā klasiskajā stilā nedaudz pietrūkst, lai iekļūtu izslēgšanas cīņās
Latvijas sportiste Patrīcija Eiduka sestdien Itālijā distanču slēpošanas seriāla "Tour de Ski" pirmspēdējā, piektajā posmā - sprintā klasiskajā stilā - kvalifikācijā ieņēma 35. vietu un neiekļuva izslēgšanas cīņās.
Eiduka 1,6 kilometru distancē finišēja četrās minūtēs un 1,42 sekundēs. No labāko trīsdesmitnieka, kas kvalificējās izslēgšanas cīņām, latviete atpalika 1,71 sekundi.
"Tour de Ski" turpina 55 slēpotājas, no kurām kvalifikācijā ātrākā bija somiete Jasmi Joensū ar finišu trīs minūtēs un 46,21 sekundē.
Svētdien turpat Valdifjemmē, Itālijā, notiks pēdējais posms - desmit kilometru distance, lielāko daļu veicot augšup kalnā.