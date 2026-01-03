Latvijas kamaniņu braucēji mājas posmā pēc pirmā brauciena ārpus labāko trijnieka
Latvijas sportisti sestdien Siguldā Pasaules kausa (PK) kamaniņu sportā ceturtajā posmā vīriešu un sieviešu vieninieku sacensībās pēc pirmā brauciena ir ārpus labāko trijnieka.
Sievietēm pirmajā braucienā ātrākā bija vāciete Jūlija Taubica, kura finišēja 41,933 sekundēs, tikai par sekundes tūkstošdaļu pārspējot austrieti Līzu Šulti un par piecām sekundes tūkstošdaļām amerikānieti Sammeru Bričeri.
Elīna Ieva Bota bija sestā (+0,156 sekundes), Kendija Aparjode uzrādīja astoto rezultātu (+0,168), Zanei Kalumai bija dalīta desmitā vieta (+0,185), bet Margita Sirsniņa bija 13. pozīcijā (+0,258).Vīriešiem pirmajā braucienā nepārspēts bija vācietis Fēlikss Lohs ar finišu 47,738 sekundēs, pirmajā trijniekā iekļūstot arī diviem austriešiem Niko Glairšeram un Jonasam Milleram, kuri atpalika attiecīgi 0,019 un 0,038 sekundes.
Kristers Aparjods, Gints Bērziņš un Kaspars Rinks ir no sestās līdz astotajai pozīcijai - viņi atpaliek attiecīgi 0,194, 0,255 un 0,283 sekundes.
Vēlāk sestdien notiks braucieni sieviešu un vīriešu divnieku ekipāžām, bet vieninieki otro braucienu aizvadīs svētdien.
Pasaules kausa piektais posms janvārī notiks Vinterbergā, kad noslēgsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.