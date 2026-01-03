Balinskis ar "Panthers" zaudē NHL mačā zem atklātas debess
Latvijas aizsargs Uvis Jānis Balinskis piektdien kopā ar Floridas "Panthers" komandu zaudēja Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē zem atklātas debess, šādam mačam Maiami norisinoties pirmo reizi.
"Panthers" mājas spēlē ar rezultātu 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) zaudēja Ņujorkas "Rangers".
Mačs norisinājās ASV beisbola līgas (MLB) komandas stadionā Maiami "Marlins", un tā laikā gaisa temperatūra bija 17 grādi pēc Celsija. No 44 zem klajas debess aizvadītām spēlēm siltāka gaisa temperatūra bija vien 2016. gada februārī mačā Denverā.
Balinskis šajā spēlē uz ledus bija 17 minūtes un desmit sekundes, divreiz meta pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, tika pie divām soda minūtēm un neitrāla lietderības koeficienta.
Ņujorkiešiem Mika Zibanejads izcēlās ar "hat-trick" un divām rezultatīvām piespēlēm, bet pārējos divus vārtus guva Artēmijs Panarins, kurš izcēlās arī pēc Balinska noraidījuma trešajā periodā.
Trīs vārtu guvumos asistēja Aleksis Lafrenjē, bet Igors Šestjorkins vārtos tika galā ar 36 metieniem.
"Panthers" komandai vienīgos vārtus guva Sems Reinhārts.
Abas komandas ar vienādu punktu skaitu (45) ir līdzās Austrumu konferencē. "Panthers" pēc 40 spēlēm ir desmitā, bet "Rangers" pēc 43 mačiem atrodas pozīciju zemāk.