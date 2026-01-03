Porziņģis mazrezultatīvs "Hawks" uzvarā pār "Knicks"
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā guva četrus punktus, Atlantas "Hawks" komandai svinot uzvaru.
"Hawks" viesos ar rezultātu 111:99 (33:30, 27:17, 34:23, 17:29) pārspēja Porziņģa savulaik pārstāvēto Ņujorkas "Knicks".
Arī otrajā mačā pēc atgriešanās Porziņģis spēlē iesaistījās no rezervistu soliņa un laukumā bija nedaudz vairāk nekā 17 minūtes.
Latvietis realizēja vienu no pieciem divpunktu metieniem un abus divus soda metienus, izpildīja trīs neprecīzus tālmetienus, izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra divas bumbas, divreiz kļūdījās un četrreiz pārkāpa noteikumus.
Ar Porziņģi laukumā "Hawks" iemeta par diviem punktiem vairāk nekā ielaida.
Atlantas vienībā savu septīto "triple-double" sezonā nopelnīja Dželens Džonsons, kurš guva 18 punktus, atdeva 11 rezultatīvas piespēles un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas. Nikeilam Aleksandram-Volkeram bija 23 punkti, bet Onjekam Okongvu - 22 punkti.
Ņujorkiešiem Dželens Bransons guva 24 punktus, Ogugua Anonobi iemeta 19 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, bet Mikalam Bridžesam bija 18 punkti.
Trešo spēli pēc kārtas abām komandām nevarēja palīdzēt vieni no līderiem - "Hawks" komandā nespēlēja Trejs Jangs un "Knicks" ierindā nebija Mičela Robinsona. Mājiniekiem bija jāiztiek arī bez saslimušā Karla Entonija Taunsa.
"Hawks" ar 17 uzvarām 36 spēlēs ieņem desmito vietu Austrumu konferencē, kur "Knicks" ar 23 uzvarām 34 mačos ir vicelīdere.