Lomažs uzstāda sezonas rekordu, “Neptūnas” zaudē Venēcijai
Latvijas basketbolists Rihards Lomažs piektdien ULEB Eirokausa mačā izcēlās ar 28 punktiem, taču tas neglāba viņa pārstāvēto Klaipēdas "Neptūnas" no zaudējuma.
"Neptūnas" savā laukumā ar 103:118 (35:29, 21:29, 31:31, 16:29) zaudēja Venēcijas "Umana Reyer".
Lomažs, atkārtojot savu rezultativitātes rekordu Eirokausā, spēlēja 27 minūtes un 41 sekundi un realizēja deviņus no 13 divu punktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un četrus no sešiem soda metieniem. Viņa kontā arī piecas rezultatīvas piespēles, četras kļūdas, trīs piezīmes un četri izprovocēti sodi, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu 21.
Latvijas basketbolists bija rezultatīvākais mājinieku rindās, Donats Tarolis pievienoja 21 punktu un sešas atlēkušās bumbas, bet Arns Veļička tika pie 12 punktiem un 12 rezultatīvām piespēlēm.
Viesu uzvaru ar 28 punktiem sekmēja Kails Viltjers.
A grupā Mārča Šteinberga pārstāvētā Manrezas "Baxi" ar sešām uzvarām 12 spēlēs ir sestā, Klaipēdas basketbolisti ar piecām uzvarām - astotie, bet Ainara Bagatska vadītā Vroclavas "Slask" uzvarējusi četros mačos un ieņem devīto pozīciju.
Komandas ir sadalītas divās grupās pa desmit komandām. "Play-off" sasniedz katras grupas sešas labākās komandas. Pirmās un otrās vietas ieguvējas uzreiz nodrošina vietu ceturtdaļfinālā, bet pārējās vienības vispirms aizvada astotdaļfināla mačus.
Pērn Eirokausā uzvarēja Telavivas "Hapoel" no Izraēlas, kas finālsērijā ar 2-0 pārspēja Spānijas vienību "Gran Canaria" un ieguva tiesības spēlēt ULEB spēcīgākajā turnīrā Eirolīgā.