Balcers izceļas ar vārtu guvumu Cīrihes “Lions” zaudējumā
Latvijas uzbrucējs Rūdolfs Balcers piektdien Šveices augstākās hokeja līgas (NL) spēlē izcēlās ar precīzu metienu, viņa pārstāvētajai Cīrihes "Lions" piedzīvojot neveiksmi.
"Lions" viesos ar 3:5 (0:2, 2:1, 1:2) piekāpās Ženēvas "Servette".
Latvijas hokejists otrā perioda ievadā guva Cīrihes komandas pirmos vārtus, panākot 1:2, un tika atzīts par mača labāko spēlētāju "Lions" rindās. Viņš šajā mačā uz ledus pavadītajās 17 minūtēs izcēlās ar trīs metieniem pa vārtiem un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -2.
Balcers, kurš daļu sezonas izlaida savainojuma dēļ, šosezon 18 mačos izcēlies ar deviņiem vārtiem un piecām rezultatīvām piespēlēm.
Citā mačā Emīla Veckaktiņa pārstāvētā "Ajoie" mājās ar 3:4 (0:0, 2:1, 1:3) zaudēja "Bern" hokejistiem.
Piektdien vēl Oskara Lapinska pārstāvētā Langnavas "Tigers" viesosies pie "Ambri-Piotta", bet Deniss Smirnovs un "Kloten" savā laukumā uzņems "Davos".
No latviešu pārstāvētajām vienībām turnīra tabulā visaugstāk ir Ivara Punnenova pārstāvētā Rapersvilas-Jonas "Lakers", kas atrodas septītajā vietā.
Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva Cīrihes "Lions" vienība, kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Lausanne" komandu.