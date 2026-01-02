ASV nosauc sastāvu 2026. gada olimpisko spēļu hokeja turnīram
Viena no Latvijas vīriešu hokeja izlases pretiniecēm ASV piektdien nosaukusi sastāvu, kas spēlēs 2026. gada Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu hokeja turnīrā.
ASV hokeja valstsvienības sastāvā iekļauti 25 Nacionālās hokeja līgas spēlētāji. Visiem hokejistiem, kuri iekļauti ASV izlases sastāvā, šīs būs pirmās olimpiskās spēles.
Bez Latvijas un ASV C grupā spēkosies arī Vācija un Dānija. A grupā spēlēs Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, bet B grupā cīnīsies Somija, Zviedrija, Slovākija un mājiniece Itālija.
Olimpiskais vīriešu hokeja turnīrs norisināsies no 11. līdz 22. februārim.
ASV vīriešu hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Džeiks Otindžers (Dalasas "Stars", NHL), Konors Helebaks (Vinipegas "Jets", NHL) Džeremijs Sveimens (Bostonas "Bruins", NHL);
aizsargi - Zeks Verenskis (Kolumbusas "Blue Jackets", NHL), Broks Fabers, Kvins Hjūzs (abi - Minesotas "Wild", NHL), Džeiks Sendersons (Otavas "Senators", NHL), Džeikobs Slevins (Karolīnas "Hurricanes", NHL), Noā Hanifins (Vegasas "Gloden Knights", NHL), Sets Džounss (Floridas "Panthers", NHL), Čārlijs Makavojs (Bostonas "Bruins", NHL);
uzbrucēji - Džonatans Taners Millers, Vinsents Tročeks (abi - Ņujorkas "Rangers", NHL), Broks Nelsons (Ņujorkas "Islanders", NHL), Kleitons Kellers (Jūtas "Mammoth", NHL), Dilans Larkins (Detroitas "Red Wings", NHL), Ostons Metjūzs (Toronto "Maple Leafs", NHL), Džeks Hjūzs (Ņūdžersijas "Devils", NHL), Teidžs Tompsons (Bufalo "Sabres", NHL), Breidijs Tkačaks (Otavas "Senators", NHL), Metjū Tkačaks (Floridas "Panthers", NHL), Mets Boldijs (Minesotas "Wild", NHL), Kails Konots (Vinipegas "Jets", NHL), Džeks Aikels (Vegasas "Golden Knights", NHL), Džeiks Gencels (Tampabejas "Lightning", NHL).