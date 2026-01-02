Latvijas skeletonistes Vinterbergā nekvalificējas Pasaules kausa otrajam braucienam
Latvijas skeletonistes Dārta Neimane un Marta Andžāne piektdien Vinterbergā Pasaules kausa piektajā posmā pēc pirmā brauciena ieņēma 27. un 28. vietu un nekvalificējās otrajam braucienam.
Pēc pirmā brauciena līdere ir amerikāniete Mistika Ro, kura finišēja minūtē un 0,34 sekundēs. Lielbritānijas pārstāve Freja Tarbita zaudēja 0,02 sekundes un bija otrā, bet austriete Janīna Floka atpalika 0,04 sekundes un noslēdza pirmo trijnieku.
Neimane finišā piekāpās ASV skeletonistei 2,09 sekundes, bet Andžāne bija par 2,22 sekundēm lēnāka. 29 sportistu konkurencē Latvijas skeletonistes apsteidza tikai beļģieti Alini Pelkmanu.
Pasaules kausa kopvērtējumā līdere ir Beļģijas pārstāve Kima Meilemansa, bet Andžāne un Neimane ir attiecīgi 24. un 27. vietā. Junioru ieskaitē viņām attiecīgi ceturtā un sestā pozīcija.
Piektdien bija paredzētas arī pāru sacensības, taču slikto laikapstākļu dēļ tās tika atceltas.
Šosezon sportistiem cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, Pasaules kausā notiks septiņi posmi. Pēc šī posma būs sacensības arī Sanktmoricā un Altenbergā.