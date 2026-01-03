Arēna Eiropas čempionāta laikā no augšas.
Citi sporta veidi
Šodien 06:13
Glauns auto, ekonomikas sildīšana un miljonu algas. Nauda Latvijas sportā 2025. gadā
Latvijas sporta vidē 2025. gadā netrūka pasākumu ar papildus pievienoto vērtību, kā arī uzvaru, kuras ļāva tikt pie jaunām materiālām dāvanām. Tāpat uz Rīgu brauca miljonāri no dažādiem sporta veidiem, un arī pašu sportisti iekasējuši pietiekami daudz.
2025. gadā Latvijas sports piesaistīja valsts ekonomikai sporta tūristus, dažiem sportistiem bija novērojams kāpums atalgojumā, kā arī uz Rīgu atbrauca atsevišķu sporta veidu spožākās zvaigznes.