Porziņģis vareni atgriežas laukumā un palīdz "Hawks" saplosīt "Timberwolves", izbeidzot kluba "melno sēriju"
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) aizvadīja savu pirmo spēli pēc teju mēnesi ilgas pauzes un ierobežotā spēles laikā guva 16 punktus Atlantas "Hawks" uzvarā. "Hawks" savā laukumā ar rezultātu 126:102 (33:26, 37:23, 28:24, 28:29) uzvarēja Minesotas "Timberwolves", pārtraucot septiņu zaudējumu sēriju.
Porziņģis spēlē iesaistījās no rezervistu soliņa, un laukumā pavadītajās 17 minūtēs un 20 sekundēs realizēja četrus no astoņiem divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un divus no četriem soda metieniem. Latvietis arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, vienreiz kļūdījās un divreiz pārkāpa noteikumus. Ar Porziņģi laukumā "Hawks" iemeta par 22 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija labākais rādītājs komandā.
Porziņģis slimības dēļ nebija spēlējis kopš decembra sākuma, izlaižot desmit mačus pēc kārtas. Kamēr Latvijas basketbolists bija ārpus ierindas, "Hawks" vienība izcīnīja tikai divus panākumus.
"Hawks" komandā ar 34 punktiem, desmit atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Dželens Džonsons, 17 punktus guva Onjeka Okongvu, bet 15 punkti bija Lūkam Kenardam. Trejam Jangam šoreiz tika dota atpūta.
Pretiniekiem 30 punktus guva Entonijs Edvardss un 19 punktus pievienoja Džūliuss Rendls.
"Hawks" ar 16 uzvarām un 19 neveiksmēm Austrumu konferencē ierindojas desmitajā pozīcijā. "Timberwolves" ar 21 uzvaru un 13 zaudējumiem ir sestā Rietumu konferencē.