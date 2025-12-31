Kilians Mbapē varētu izlaist vairākas nedēļas
Futbols
Šodien 19:16
"Real" superzvaigzne Kilians Mbapē traumējis celi
Spānijas futbola kluba Madrides "Real" uzbrucējs Kilians Mbapē iedzīvojies kreisās kājas ceļgala savainojumā, trešdien paziņoja Madrides komanda.
Īsā paziņojumā "Real" atklāja, ka Mbapē iedzīvojies ceļgala traumā, nenorādot to, cik ilgi futbolistam prasīs atlabšana. Savukārt Francijas laikraksts "L'Equipe" minēja, ka Mbapē varētu izlaist vismaz trīs nedēļas.
"L'Equipe" arī piebilda, ka franču futbolists jau vairākas nedēļas sadzīvoja ar ceļgala problēmām, un trešdien veiktajā magnētiskajā rezonansē atklājās saišu bojājums, kuram nepieciešama ārstēšana un atpūta.
Mbapē šosezon visos turnīros kopā "Real" labā guvis 29 vārtus un ar 18 precīziem sitieniem šobrīd ir Spānijas čempionāta labākais vārtu guvējs.
"Real" ar 42 punktiem 18 mačos Spānijas čempionāta turnīra tabulā atrodas otrajā pozīcijā, atpaliekot no līderes "Barcelona" par četriem punktiem.