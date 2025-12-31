Patrīcija Eiduka "Tour de Ski" piecu kilometru slēpojumā ieņem 37. vietu, triumfē amerikāniete Diginisa
Latvijas sportiste Patrīcija Eiduka trešdien Itālijā "Tour de Ski" seriāla trešajā posmā grupu slēpojumā piecu kilometru distancē brīvajā stilā finišēja 37. vietā.
Ātrākā distancē bija amerikāniete Džesija Diginisa, kura distanci veica desmit minūtēs un 51,2 sekundēs. Viņa par 5,5 sekundēm pārspēja zviedrieti Emmu Ribomu, bet vēl viena Zviedrijas sportiste Mūa Ilara piekāpās 6,9 sekundes un noslēdza labāko trijnieku.
Eiduka finišu sasniedza pēc 11 minūtēm un 18,3 sekundēm un savā grupā bija septītā ātrākā, bet kopvērtējumā zaudēja līderei 27,6 sekundes un ierindojās 37. pozīcijā 81 sportistes konkurencē.
Vīriešu konkurencē uzvaru izcīnīja amerikānis Gass Šumahers, kurš finišu sasniedza pēc deviņām minūtēm un 35,4 sekundēm. Viņš par 0,2 sekundēm pārspēja austrieti Benjaminu Mozeru, bet norvēģis Lāšs Hegens atpalika 0,6 sekundes un bija trešais.
Jau vēstīts, ka Eiduka svētdien Itālijā "Tour de Ski" seriāla pirmajā posmā sprinta brīvajā stilā izslēgšanas cīņās nepārvarēja pirmo kārtu un ieņēma kopvērtējumā 16. vietu, bet desmit kilometru distancē ar atsevišķu startu finišēja 39. vietā.
"Tour de Ski" turpinājumā rītdien paredzēts pēdējais posms Toblahā, kur būs starts 20 kilometru iedzīšanā klasiskajā stilā.
Pēc vienas dienas atpūtas Valdifjemmē, Itālijā, notiks pēdējie divi posmi - sprints klasiskajā stilā un desmit kilometru distance, lielāko daļu veicot augšup kalnā.
"Tour de Ski" seriālu tiešraidē translē kanāls "Eurosport".