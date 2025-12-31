Martins Laviņš paliek bez Špenglera kausa, viņa NCAA finālā piekāpjas mājiniecei "Davos"
Latvijas uzbrucējs Martins Laviņš trešdien ar ASV Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) komandu Davosā piedzīvoja zaudējumu Špenglera kausa finālā. NCAA hokejisti finālā ar 3:6 (1:2, 2:1, 0:3) piekāpās turnīra mājiniecei "Davos".
Laviņš uz ledus bija deviņas minūtes un 18 sekundes un noslēdza maču ar neitrālu lietderības koeficientu.
Pirmajām divām trešdaļām noslēdzoties neizšķirti ar 3:3, "Davos" uzvaru nesošos vārtus guva tikai nepilnas piecas minūtes līdz pamatlaika beigām, precīzam esot Filipam Zadinam. Pusotru minūti vēlāk pārsvaru dubultoja Enco Korvi, bet vēl tukšos pretinieku vārtos ripu raidīja Matejs Stranskis.
Pusfinālā NCAA vienība ar 5:3 pārspēja Mārtiņa Dzierkala pārstāvēto Prāgas "Sparta", bet "Davos" ar 3:1 apspēlēja citu Šveices komandu "Fribourg-Gotteron".
Špenglera kauss, kas šogad tiek aizvadīts 97. reizi vēsturē, ir vecākais Eiropas klubu turnīrs. Pa 16 reizēm kausu ir izcīnījusi Kanādas izlase un "Davos", bet septiņas reizes uzvarējusi Čehijas vienība Prāgas LTC, kas beidza pastāvēt 1949. gadā.