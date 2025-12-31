Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien atgriezīsies "Hawks" sastāvā pret "Timberwolves".
Basketbols
Šodien 10:24
Porziņģis jau atkal ir ierindā, ziņo medijs
ASV sporta ziņu kanāls ESPN ziņo, ka Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis jau atkal ir ierindā un trešdien atgriezīsies laukumā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Atlantas "Hawks" sastāvā.
"Hawks" trešdien savā laukumā, plkst. 22.00 pēc Latvijas laika, mērosies spēkiem ar Minesotas "Timberwolves". Porziņģis slimības dēļ nav spēlējis kopš 5. decembra, izlaižot desmit mačus pēc kārtas. Kamēr Latvijas basketbolists bija ārpus ierindas, "Hawks" vienība izcīnīja tikai divus panākumus.
Latvijas basketbolists šosezon 13 spēlēs vidēji izcēlies ar 19,2 punktiem, 5,6 atlēkušajām bumbām, 3,1 rezultatīvu piespēli un 1,5 bloķētiem metieniem. "Hawks" ar 15 uzvarām un 19 neveiksmēm Austrumu konferencē ierindojas desmitajā pozīcijā.