Latvieši NHL: Ābols īsteno rezultatīvu piespēli "Flyers" uzvarā; Balinska "Panthers" piedzīvo zaudējumu; Šilovs uz rezervistu soliņa
Latvijas hokejists Rodrigo Ābols otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā izcēlās ar rezultatīvu piespēli, viņa pārstāvētajai Filadelfijas "Flyers" viesos ar 6:3 (1:1, 2:0, 3:2) pārspējot Vankūveras "Canucks". Tikmēr Latvijas aizsargs Uvis Balinskis NHL spēlē kopā ar Floridas "Panthers" cieta zaudējumu.
Filadelfijas "Flyers" ar 6:3 pārspēj Vankūveras "Canucks"
Rodrigo Ābols mačā tika pie rezultatīvas piespēles Filadelfijas komandas piektajos vārtos, kad nepilnas trīs minūtes līdz pamatlaika beigām mazākumā pēc viņa un Rasmusa Ristolainena piespēlēm tukšos pretinieku vārtos ripu raidīja Ouens Tipets.
Latvijas hokejists šajā mačā spēlēja 13 minūtes un 24 sekundes un vienu reizi meta pa vārtiem, bloķēja divus metienus un uzvarēja divos no pieciem iemetieniem, noslēdzot maču ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Vēl "Flyers" labā vārtus guva Bobijs Brinks, Treviss Koneknijs un Noā Keitss, kuri arī tika pie rezultatīvām piespēlēm, bet vēl vienu reizi pretinieku vārtsargu pārspēja Karls Grundstrems. "Canucks" rindās ar precīziem metieniem izcēlās Davids Kampfs un Drū O'Konors, abiem izceļoties arī ar rezultatīvu piespēli, kā arī Toms Vilanders. Vankūveras "Canucks" komandai savainojuma dēļ joprojām nevar palīdzēt Teodors Bļugers.
"Flyers" ar 47 punktiem 38 spēlēs Austrumu konferencē atrodas sestajā vietā, kamēr "Canucks" ar 35 punktiem 39 cīņās Rietumu konferencē ierindojas 15. pozīcijā.
Šilova "Penguins" uzveic Karolīnas "Hurricanes"
Vēl Pitsburgas "Penguins", Artūram Šilovam paliekot uz rezervistu soliņa, mājās ar 5:1 (3:0, 2:1, 0:0) uzvarēja Austrumu konferences līderi Karolīnas "Hurricanes". Mājinieku labā divus vārtus guva Entonijs Manta, bet pa diviem (1+1) rezultativitātes punktiem iekrāja Džastins Brazo un Tomijs Novaks. Vienīgos "Hurricanes" vārtus guva Marks Jankovskis. "Penguins" ar 43 punktiem 38 cīņās Austrumu konferencē ieņem desmito vietu, kamēr "Hurricanes" ar 51 punktu 39 spēlēs saglabā pirmo pozīciju.
Balinskis ar "Panthers" zaudē "Canadiens" komandai
Latvijas aizsargs Uvis Balinskis otrdien NHL spēlē kopā ar Floridas "Panthers" mājās ar 2:3 (0:0, 0:0, 2:2, 0:1) pagarinājumā piekāpās Monreālas "Canadiens". Balinskis laukumā pavadīja 14 minūtes un vienu sekundi, vienreiz meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, pārtvēra vienu ripu un nopelnīja divu minūšu noraidījumu. Balinska lietderības koeficients bija neitrāls.
Noslēdzošās trešdaļas vidū "Panthers" vadībā izvirzīja Breds Maršāns, kurš ar precīzu metienu noslēdza vairākumu, bet piecas minūtes vēlāk pārsvaru dubultoja Sems Reinhārts. Pamatlaika turpinājumā Monreālas vienība panāca neizšķirtu, triju minūšu nogrieznī floridiešu vārtos ripu raidot Kolam Kofīldam un Nikam Suzuki, kurš arī pagarinājumā vairākumā guva "Canadiens" uzvaru nesošos vārtus.
Austrumu konferencē "Panthers" ar 45 punktiem 39 spēlēs ieņem astoto vietu, bet "Canadiens" ar 48 punktiem ierindojas trešajā pozīcijā.