Dainis Jansons izcīnīja uzvaru turnīrā loka šaušanā
Parasportists Dainis Jansons aizvadītajā nedēļas nogalē Rīgā uzvarēja loka šaušanas sacensībās "Ziemassvētku turnīrs", kuras organizēja loka šaušanas sporta klubs "Amazones", vēsta Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK).
Sacensībās vispārējā konkurencē piedalījās pieci parasportisti - Ieva Melle, Jānis Kants, Dainis Jansons un Ruslans Harčenko. Savukārt Artūrs Strads startēja W1 kategorijā, kas ir viena no trijām para loka šaušanas kategorijām. Sacensību programmā ietilpa kvalifikācijas raunds un individuālās turnīrcīņas, sievietēm un vīriešiem startējot vienā grupā.
Kvalifikācijas vingrinājumā kompaktloka klasē Jansons ieguva 560 punktus no 600 iespējamiem punktiem. Turnīrcīņā, uzvarot Jūliju Oleksejenko ar 141:140, viņš izcīnīja pirmo vietu četru sportistu konkurencē.
Rekursīvā loka klasē kvalifikācijas vingrinājumā Kants ieguva 518 punktus. Gūstot uzvaru trīs turnīrcīņās un piekāpjoties vienā, Kants izcīnīja trešo vietu.
Melle kvalifikācijas vingrinājumā rekursīvā loka klasē ieguva 475 punktus. Pirmajā turnīrcīņā viņa pret Andri Čakaru guva uzvaru ar izšķirošo šāvienu 10:9. Otrajā cīņā Melle piekāpās Ērikam Loginam un sacensības noslēdza sestajā vietā 13 sportistu konkurencē.
Kvalifikācijas vingrinājumā rekursīvā loka klasē Harčenko ieguva 449 punktus. Piekāpjoties pirmajā turnīrcīņā, viņš sacensības noslēdza dalītajā devītajā vietā.
Strads kvalifikācijas vingrinājumā W1 kategorijā ieguva 426 punktus.