Spēlējot bez Porziņģa un citiem līderiem, Atlantas "Hawks" turpina grimt
Septīto zaudējumu pēc kārtas pirmdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārajā čempionātā piedzīvoja Atlantas "Hawks" vienība, kurai slimības dēļ joprojām nevar palīdzēt Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis.
Atlantas komanda izbraukumā ar 129:140 (38:35, 36:35, 29:43, 26:27) piekāpās pagājušās sezonas čempionei un pašreizējai līgas līderei Oklahomasitijas "Thunder". Porziņģis saslimšanas dēļ izlaida desmito maču pēc kārtas. Tāpat komandai šajā spēlē nevarēja palīdzēt Trejs Jangs un Džeilens Džonsons.
Uzvarētāju sastāvā 39 punktus guva Šejs Gildžess-Aleksandrs, 24+10 iekrāja Čets Holmgrens, bet 20 punktus pievienoja Džeilens Viljamss. "Hawks" rindās rezultatīvākais ar 30 punktiem bija Nikeils Aleksandrs-Volkers, bet 26+14 sakrāja Onjeka Okongvu.
"Hawks" ar 15 uzvarām un 19 neveiksmēm Austrumu konferences turnīra tabulā ieņem desmito vietu un nākamo maču aizvadīs Vecgada vakarā pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Minesotas "Timberwolves" basketbolistus.