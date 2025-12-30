Hokejists Sandis Vilmanis rezultatīvs otro spēli pēc kārtas AHL
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis pirmdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā atdeva rezultatīvu piespēli, palīdzot Šarlotas "Checkers" tikt pie uzvaras.

"Checkers" izbraukumā ar 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) papildlaikā pārspēja Alentaunas "Lehigh Valley Phantoms" vienību. Vilmanis papildlaika trešajā minūtē asistēja uzvaras vārtu guvumā. Latviešu uzbrucējs spēles laikā divus metienus vārtu rāmī un nopelnīja pozitīvu lietderības koeficientu +1.

Šosezon Vilmanis AHL 28 spēlēs sakrājis 16 (7+9) punktus, esot komandas ceturtais rezultatīvākais spēlētājs. Jāmin, ka latvietis izceļas jau otrajā spēlē pēc kārtas - iepriekš viņš ar precīzu metienu nodrošināja panākumu pār Heršijas "Bears". 

"Checkers" ar 36 punktiem 28 spēlēs Austrumu konferencē ieņem piekto pozīciju.

