"Blue Jackets" uzvar "Senators" komandu, Merzļikins paliek rezervē
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins otrdien nedevās laukumā Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, kurā viņa pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" izcīnīja uzvaru.
"Blue Jackets" izbraukumā ar 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) pārspēja Otavas "Senators", tiekot pie trešā panākuma pēc kārtas.
Viesu vārtsargs Džets Grīvzs tvēra 27 no 28 ripām, tiekot galā ar 96,5% metienu un tiekot atzīts par mača pirmo zvaigzni.
24 gadus vecais Grīvzs laukumā devies pēdējās trīs komandas spēlēs un astoņos no pēdējiem desmit mačiem, otrā vārtsarga lomu atstājot ilggadējam vienības pirmajam numuram Merzļikinam.
Kopumā Grīvzs šosezon laukumā devies 25 mačos, kuros ticis pie 11 uzvarām, atvairījis 90,9% metienu un vidēji mačā savos vārtos ielaidis 2,60 ripas. Savukārt Merzļikins spēlējis 14 mačos, izcīnījis sešas uzvaras, atvairījis 87,7% metienu un vidēji spēlē kapitulējis 4,04 reizes.
Uzvarētāju rindās pirmdienas mačā vārtus guva Būns Dženers, Deimons Sīversons, Dentons Mateičaks un Kirils Marčēnko, bet "Senators" rindās ar vienīgo trāpīgo raidījumu izcēlās Džeiks Sandersons.
"Blue Jackets" ar 40 punktiem 38 spēlēs joprojām ieņem pēdējo vietu 16 komandu konkurencē, taču no labāko astotnieka to šķir tikai četri punkti.
Nākamo spēli Merzļikina pārstāvētā ko