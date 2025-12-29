Rodions Kurucs sarūgtina Artūru Kurucu: "Baskonia" viesos pieveic "Rio Breogan"
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs pirmdien Spānijas augstākās līgas (ACB) spēlē izcēlās ar 19 punktiem un sekmēja Vitorijas "Baskonia" panākumu. "Baskonia" viesos ar 103:100 (18:25, 32:23, 27:30, 26:22) pārspēja Artūra Kuruca pārstāvēto Lugo "Rio Breogan".
Rodions Kurucs spēlēja 21 minūti un astoņas sekundes un realizēja četrus no sešiem divu punktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Viņa kontā arī deviņas bumbas zem groziem, divas rezultatīvas piespēles, četras kļūdas, divas pārtvertas bumbas, trīs piezīmes un pieci izprovocēti sodi, iekrājot +/- rādītāju -4 un efektivitātes koeficientu 25.
Mājinieku rindās Artūrs Kurucs laukumā pavadītajās 22 minūtēs un 49 sekundēs, raidot grozā divus no trijiem divu punktu metieniem un trīs no astoņiem tālmetieniem, guva 13 punktus. Viņš arī izcēlās statistikā ar divām atlēkušajām bumbām, vienu kļūdu un divām piezīmēm, noslēdzot maču ar +/- rādītāju -1 un efektivitātes koeficientu seši.
Vitorijas komandā rezultatīvākais ar 24 gūtajiem punktiem bija Timotijs Luvavu-Kabarro, bet Lugo vienībā ar 21 punktu izcēlās Fransisko Alonso.
Turnīra līdere ar 11 uzvarām 12 mačos ir Madrides "Real", kuras rindās šosezon spēlējis Gunārs Grīnvalds, Sito Alonso vadītā Mursijas UCAM ar desmit panākumiem ir par vienu vietu zemāk. "Baskonia" ar septiņām uzvarām 12 cīņās ir astotā, Mārča Šteinberga pārstāvētā Manrezas "Baxi" ar bilanci 5-7 ir 11. vietā, "Rio Breogan" ar pieciem panākumiem 13 cīņās ierindojas 13. pozīcijā, bet Kristera Zorika pārstāvētā "Lleida" ar četrām uzvarām ierindojas 15. pozīcijā.
Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempioni kļuva Madrides "Real", kas finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Valencia".