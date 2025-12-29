Stenshāgens pārspēj Klēbo "Tour de Ski" desmit kilometru individuālajā distancē
Norvēģu distanču slēpotājs Matiss Stenshagens pirmdien izcīnīja savu pirmo uzvaru "Tour de Ski" seriālā, apsteidzot sezonas līderi Juhannesu Klēbo desmit kilometru distancē ar atsevišķu startu.
Desmit kilometru klasiskā stila distanci 29 gadus vecais Stenshagens veica 22 minūtēs un 11 sekundēs, par 8,9 sekundēm pārspējot seriāla līderi un savu tautieti Klēbo. Arī uz goda pjedestāla trešā pakāpiena kāpa norvēģu slēpotājs, bronzu izcīnot 34 gadus vecajam Emīlam Īversenam. Viņš no uzvarētāja atpalika 10,1 sekundi. Sacensībām bija pieteikts arī Latvijas slēpotājs Raimo Vīgants, tomēr viņš nestartēja.
Jau ziņots, ka sestdien Klēbo bija ātrākais sprintā un kā pārliecinošs līderis trešdien uzsāks sacensības piecu kilometru masu startā. 53 sekundes viņam zaudē tautietis Larss Hegens, kurš pirmdien finišēja 19. pozīcijā, bet trešais ar vēl četru sekunžu deficītu ir vēl viens norvēģis Haralds Āmunnsens.
Šodien norisināsies arī desmit kilometru slēpojums ar individuālu startu sievietēm, un tajā plāno piedalīties Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka.
Jau vēstīts, ka Eiduka svētdien Itālijā "Tour de Ski" seriāla pirmajā posmā sprinta brīvajā stilā izslēgšanas cīņās nepārvarēja pirmo kārtu un ieņēma kopvērtējumā 16. vietu. "Tour de Ski" turpinājumā gada pēdējā dienā būs grupu slēpojums piecu kilometru distancē brīvajā stilā. Jaunajā gadā paredzēts pēdējais posms Toblahā, kur būs starts 20 kilometru iedzīšanā klasiskajā stilā.
Pēc vienas dienas atpūtas Valdifjemmē, Itālijā, notiks pēdējie divi posmi - sprints klasiskajā stilā un desmit kilometru distance, lielāko daļu veicot augšup kalnā. "Tour de Ski" seriālu tiešraidē translē kanāls "Eurosport".