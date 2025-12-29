"SCHWENK LEDUS HALLE" Brocēnos.
Hokejs
Šodien 19:29
Brocēnu ledus halle tikusi pie jauna nosaukuma
Brocēnu ledus halle iegūst jaunu nosaukumu, nesot cementa ražotāja vārdu un simboliski sasaistot pilsētas sporta dzīvi ar tās industriālajām saknēm. Nosaukuma maiņa uzsver vietas nozīmi kā kopienas centru, kur satiekas sports, vēsture un Brocēnu stāsts.
Brocēnu ledus halle tagad sauksies “SCHWENK LEDUS HALLE”.
Citviet nosaukuma maiņa var šķist mazsvarīga, taču Brocēnos tai ir daudz dziļāka nozīme. Ledus halle – vieta, kas ir neatņemama pilsētas identitātes daļa – turpmāk nesīs cementa ražošanas uzņēmuma vārdu. Tieši cementa ražošana bija Brocēnu pilsētas pirmsākums, pamats tās attīstībai un izaugsmei.
Lai ledus halle arī turpmāk būtu vieta, kur aug jauni, spēcīgi hokejisti un aizrautīgi slidošanas entuziasti, un kur vienuviet savijas sports, vēsture un Brocēnu stāsts.