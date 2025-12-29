VIDEO: NBA spēlētāji Alvarado un Viljamss par kautiņu spēlē saņem diskvalifikācijas
Nacionālā basketbola asociācija (NBA) Ņūorleānas "Pelicans" aizsargam Hosē Alvarado un Fīniksas "Suns" centra spēlētājam Markam Viljamsam par dūru izvicināšanu pirmdien piešķīra attiecīgi divu un vienas spēles diskvalifikācijas.
Incidents notika sestdien, kad "Pelicans" savā laukumā Fīniksas komandai zaudēja ar 114:123 (33:32, 22:33, 30:28, 29:30). Trešās ceturtdaļas beigās Alvarado savā laukuma pusē pret Viljamsu pārkāpa noteikumus, pēc kā abi saķērās.
The NBA is suspending New Orleans Pelicans guard Jose Alvarado for two games and Phoenix Suns center Mark Williams for one game after their fight Saturday night, sources tell ESPN.— Shams Charania (@ShamsCharania) December 29, 2025
Alvarado izlaidīs mačus savā laukumā pret Ņujorkas "Knicks" pirmdien un trešdien viesos pret Čikāgas "Bulls", bet Viljamss pirmdien nevarēs palīdzēt savai komandai cīņā ar Vašingtonas "Wizards". Tāpat abiem spēlētājiem par dīkstāvi netiks izmaksāta alga.
"Pelicans" ar astoņām uzvarām un 25 zaudējumiem Rietumu konferencē ieņem pēdējo vietu, kamēr "Suns" ar bilanci 18-13 ir septītie.