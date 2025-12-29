Latvijas handbola izlasei spēlēs ar Lielbritāniju nepalīdzēs komandas kapteinis Valkovskis
Latvijas vīriešu handbola valstsvienībai janvārī Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačos ar Lielbritānijas izlasi nevarēs palīdzēt komandas kapteinis Jānis Pāvels Valkovskis, vēsta Latvijas Handbola federācija (LHF).
Tiek ziņots, ka Valkovskim nesen Vācijā tika veikta meniska operācija un ierindā viņš varētu atgriezties martā. Savainojumu dēļ izlasei nepievienosies arī Ņikita Pančenko, Artūrs Kuģis, Andis Bors, Renārs Grebeņņikovs, Nils Kreicbergs, Intars Jomants, Raivis Gorbunovs un Elgars Kušners, ziņo LHF.
Latvijas handbolistiem janvārī gaidāmas 2028. gada Eiropas čempionāta priekškvalifikācijas spēles pret Lielbritāniju. Kopumā Latvijas izlases galvenais treneris Margots Valkovskis uz treniņnometni aicinājis 19 kandidātus, no kuriem deviņi spēlē ārvalstu klubos.
Divu spēļu sērijā ar Lielbritāniju tiks noskaidrota komanda, kas turpinās cīņu Eiropas čempionāta kvalifikācijas pamatturnīrā. Pirmo spēli Latvijas izlase aizvadīs 7. janvārī izbraukumā Notingemā, bet izšķirošais atbildes mačs notiks 11. janvārī Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā. Gatavošanos priekškvalifikācijas spēlēm Latvijas izlase uzsāks treniņnometnē Rīgā no 3. līdz 6. janvārim. Pēc atgriešanās no Lielbritānijas treniņu process tiks turpināts Jelgavā no 8. līdz 10. janvārim.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Ritvars Putra (Dobeles "Tenax"), Niks Lagzda ("Chenois Geneve", Šveice), Kristers Vāvere (ASK/MSĢ), Uvis Mikāls ("Vaiņode");
laukuma spēlētāji - Dainis Krištopāns ("Melsungen", Vācija), Leonards Valkovskis ("2000 Coburg", Vācija), Ralfs Geislers (Bīlefeldas TSG A-H, Vācija), Jevgeņijs Rogonovs ("Villa de Aranda", Spānija), Rauls Erlends Serafimovičs ("Steffisburg", Šveice), Arza Brunis Butans (Ženēvas "Chenois", Šveice), Endijs Kušners ("Hordur Isafjordur", Islande), Artūrs Meikšāns (Pelvas "Serviti", Igaunija), Emīls Kurzemnieks, Ričards Juzups, Kristers Suharevs, Mārtiņš Misulis (visi - Dobeles "Tenax"), Valdis Kalniņš, Krists Vidzis (abi - ASK/MSĢ), Einārs Borisovs ("Latgols").