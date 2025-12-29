VIDEO: Sandim Vilmanim uzvaras vārti Šarlotas "Checkers" panākumā AHL
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis svētdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar gūtiem vārtiem, viņa pārstāvētajai Šarlotas "Checkers" izcīnot uzvaru pār Ērika Mateiko vienību Heršijas "Bears".
"Checkers" izbraukumā uzvarēja ar 3:2 (1:0, 1:0, 1:2), un tieši Vilmanis mača 58. minūtē ar precīzu metienu no vārtu priekšas izrāva viesu uzvaru. Latviešu uzbrucējs spēles laikā izpildīja vienu metienu vārtu rāmī, nopelnīja pozitīvu lietderības koeficientu +1 un tika atzīts par spēles pirmo zvaigzni. Šie Vilmanim bija septītie vārti šosezon AHL, bet kopumā viņa kontā šajā sezonā 27 spēlēs 15 (7+8) punkti.
Mateiko šajā spēlē izcēlās ar divām soda minūtēm un neitrālu lietderības koeficientu. Latviešu uzbrucējs "Bears" rindās šosezon 22 spēlēs sakrājis trīs (1+2) punktus.
Citos mačos zaudējumus piedzīvoja Raivja Ansona pārstāvētā Vilksbāras/Skrentonas "Penguins", kas izbraukumā ar 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:2) pēcspēles metienos atzina Alentaunas "Lehigh Valley Phantoms" pārākumu, un Anrī Ravinska komanda Ebotsfordas "Canucks", kas ar 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) piekāpās Sandjego "Gulls" vienībai. Ansons maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu, bet Ravinskis nebija savas komandas pieteikumā.
AHL Austrumu konferencē Ansona vienība ar 47 punktiem 32 spēlēs ieņem pirmo vietu, otrajā pozīcijā ar 43 punktiem 27 spēlēs ir latviešu uzbrucēja Dana Ločmeļa pārstāvētā Providensas "Bruins", piektā ar 34 punktiem 27 mačos ir "Checkers", bet "Bears" ar 29 punktiem 28 spēlēs ieņem 11. pozīciju 15 komandu vidū.
Visas līgas un Rietumu konferences līdere ar 53 punktiem 28 spēlēs ir uzbrucēja Eduarda Tralmaka pārstāvētā Grendrepidsas "Griffins", bet "Canucks" ar 22 punktiem 30 mačos konferencē ieņem 16. vietu 17 klubu konkurencē.