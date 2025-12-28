Razma pasaules čempionātā šautriņu mešanā nepārvar trešo kārtu
Latvijas pārstāvis Madars Razma svētdien Londonā Profesionālās šautriņu korporācijas (PDC) rīkotajā pasaules čempionātā šautriņu mešanā piedzīvoja zaudējumu trešajā kārtā.
Cīņā par iekļūšanu astotdaļfinālā Razma, kurš PDC rangā ieņem 46. vietu, spēlē līdz četriem uzvarētiem setiem, kur katrā jāuzvar trīs legos, ar 1-4 piekāpās ar desmito numuru izsētajam nīderlandietim Piteram Gērardam van Vēnam.
Razma vidēji piegājienā guva 89,40 punktus, izpildīja četrus 180 punktu gājienus un noslēdzošos metienus izpildīja ar 38,46% precizitāti. Viņa pretinieks vidēji piegājienā guva 97,91 punktu un noslēdzošos metienus izpildīja ar 57,14% precizitāti, kā arī iekrāja tikpat 180 punktu gājienus, cik padevās Latvijas pārstāvim.
Pirmajā kārtā latvietis ar 3-1 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo nīderlandieti Džamaju van den Heriku (PDC 115.), bet otrajā ar 3-1 uzvarēja Derenu Beveridžu no Skotijas (PDC 75.). Van Vēns pirmajā kārtā ar 3-1 guva virsroku pār spāni Kristo Rejesu, bet otrajā ar tādu pašu rezultātu uzveica skotu Alanu Souteru (PDC 54.).
Pērn Razma aizcīnījās līdz trešajai kārtai un cīņā par vietu astotdaļfinālā ar 1-4 piekāpās tobrīd pasaules ranga astotajam numuram Stīvenam Bantingam no Anglijas. Par visu laiku jaunāko pasaules čempionu 17 gadu vecumā kļuva anglis Lūks Litlers.
PDC pasaules čempionāts līdz 3. janvārim norisinās "Alexandra Palace" Londonā.
Turnīra kopējais balvu fonds ir pieci miljoni Lielbritānijas mārciņu (aptuveni 5,7 miljoni eiro), no kuriem vienu miljonu mārciņu saņems nākamais pasaules čempions.